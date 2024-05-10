تتطلّب اللياقة والقوة.. شاهد كيف تتدرّب لاعبة غولف في صالة رياضية

وُلدت في الصين ونشأت في سان دييغو.. تعدّ موني هي نجمة صاعدة داخل وخارج ملعب الغولف. وعززت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا مكانتها بين نخبة من اللاعبات، وحصلت على مكان مرغوب به في جولة LPGA خلال عام 2019.

ويمتدّ حضور "ليلي"، كما تُعرف بين أصدقائها، إلى ما هو أبعد من الملعب. فبفضل متابعيها على تطبيق "انستغرام"، الذين يزيد عددهم عن 710 آلف شخص، وملايين المشاهدات في حسابها على تطبيق "تيك توك"، انتقلت بسلاسة إلى عالم التأثير على وسائل التواصل الاجتماعي.

قبل مشاركتها الأولى في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية في الرياض، انضمّت ياسمين ساندز، مقدمة برنامج Living Golf على CNN، إلى ليلي في صالة الألعاب الرياضية، حيث أرتها ما تقوم به للحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء البدني أثناء الجولة.