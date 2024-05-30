أين سيكتب كيليان مبابي الفصل التالي من مسيرته الأسطورية بالفعل؟ إذا كنت تصدق تقارير وسائل الإعلام، فيبدو من المؤكد أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا سيتوجه إلى ريال مدريد.

ومع ذلك، فهو لا يزال يبقينا على أهبة الاستعداد.

وقد قال مبابي لأماندا ديفيز مراسلة شبكة CNN للشؤون الرياضية بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في النسخة الأوروبية الافتتاحية لجوائز جلوب سوكر في سردينيا بإيطاليا، الثلاثاء: "سيكون الأمر رسميًا في اليوم التالي".

وأجاب مبابي عن سؤال حول شعوره كلاعب قدم الكثير في مسيرته وبما يجب تقديمه في المستقبل حيث قال: "لقد قمت بأشياء كثيرة ولكني مازلت صغيرًا وأريد أن أفعل المزيد، لوضع اسمي في تاريخ كرة القدم، لذلك علي فعل الكثير من الأشياء وهذا لا يكفي الآن."

وأضاف: "أريد حقًا تحسين مستواي لأكون لاعبًا أفضل كل عام وأكون اللاعب الذي أريد أن أكونه."

وعن سؤال من المراسلة بشأن ما الذي يعنيه كأفضل لاعب وعما إذا كان الأمر يتعلق بالألقاب أو الأهداف أو أمورا خارج الملعب، أجاب مبابي قائلًا: "عندما نتحدث عن اللاعبين لا يتعلق الأمر فقط بالأهداف، وليس فقط بالألقاب، وبالشعور الذي تعطيه للناس، والعاطفة، والطريقة التي يمكنك من خلالها أن تكون لاعبًا متكاملاً."

وعن تقييمه حول فترة وجوده في نادي باريس سان جيرمان وصف ذلك بالوقت المذهل، وتابع مضيفًا بأته يعتقد أن فوزه بالجوائز وكلاعب في الوقت الذي هو عليه الآن، فيجب عليه شكر نادي باريس سان جيرمان عليه.

وعن المستقبل الذي ينتظره قريبًا قال: "ستكون تجربة مذهلة، ولا أستطيع الانتظار لأكون في ناديي الجديد، لكني أريد الفوز بالبطولات."

وأضاف أيضًا: "أعتقد أنها مسألة أيام، أو اليوم التالي، وأعتقد أنها ستكون رسمية في اليوم التالي والآن أريد فقط الاستمتاع."