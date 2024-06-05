سنويًا، تستضيف "حلبة مرسى ياس" سباق جائزة أبوظبي الكبرى. لكن خلال الشهر الماضي، شهدت الحلبة منافسة 8 فرق جامعية من جميع أنحاء العالم في "دوري أبوظبي للسباقات الذاتية" (A2RL)، وهو الأول من نوعه في المنطقة.

خلال الحدث، تحوّل المسار إلى ساحة معركة لمهارات البرمجة، واختبارًا لتكنولوجيا القيادة الذاتية - حيث تنافست الفرق باستخدام سيارات سباق يمكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 180 ميلاً في الساعة. ولكن هل يستطيع الذكاء الاصطناعي التنافس مع مهارة وخبرة سائق السباقات المحترف؟

تحدثت مراسلة CNN فيرونيكا ميراكل مع سائق الفورمولا 1 السابق دانييل كفيات، بينما يستعد لمواجهة سيارة سباق من دون سائق لاختبار السرعة.

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