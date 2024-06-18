قد تبدو لعبة الغولف سهلة للوهلة الأولى، لكنها في الحقيقة صعبة بشكل كبير، بحسب ما ذكرته السعودية شذى السعيدان في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

ومع ذلك، نجحت بدورها في ترك بصمة خاصة بعالم الغولف، حيث شاركت في دورة الألعاب السعودية بنسختها الأولى والثانية. وتستعد السعيدان حاليًا للمشاركة في النسخة الثالثة لهذا العام.

وتعمل لاعبة الغولف السعودية في المجال الطبّي، وهي مهتمة بشكل خاص في تحسين جودة الحياة.

وقالت: "لعبة الغولف من بين أفضل الرياضات التي تمسّ بجوانب مختلفة، من بينها الجانبين الجسدي والذهني.. وتساعد في تحسين الميكانيكا الحيوية للجسم، مع تنشيط الدماغ أثناء ممارستها".