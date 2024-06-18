عبر أشهر لاعب كرة قدم في فرنسا عن رأيه في الحملة الانتخابية، حيث حث كيليان مبابي الشباب على التصويت، قائلاً إنه ضد التطرف والأفكار الانقسامية.

وظهر كيليان في مؤتمر صحفي وهو يقول: "أعتقد أننا في نقطة حاسمة في تاريخ بلدنا. نحن بحاجة إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وأن يكون لدينا شعور بالأولوية. تلعب بطولة اليورو دورًا مهمًا في حياتنا المهنية. لكنني أعتقد أننا مواطنون قبل أي شيء آخر".

كما أضاف: "لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن ننفصل عن العالم من حولنا، وخاصة عندما يتعلق الأمر ببلدنا. أعتقد أننا جيل قادر على إحداث الفارق. نرى اليوم أن المتطرفين على أبواب السلطة. لدينا الفرصة لاختيار مستقبل بلدنا، ولهذا السبب، أدعو الشباب للخروج والتصويت. آمل حقًا أن نتخذ الاختيار الصحيح. وآمل أن نظل فخورين بارتداء هذا القميص".

أحد زملاء مبابي في رياضة كرة القدم، حارس منتخب إسبانيا، أوناي سيمون، قال إنه غير متأكد من أن الرياضيين يجب أن يتحدثوا في السياسة.

وأكد سيمون أنه "في كثير من الأحيان نميل إلى التعبير عن آرائنا حول بعض الأمور. لا أعرف ما إذا كان ينبغي لنا أن نفعل ذلك أم لا. لا أعرف ما إذا كان ينبغي لنا أن نفعل هذه الأشياء. لأنني أجلس هنا أمامكم بصفتي لاعب كرة قدم. وظيفتي هي كرة القدم وأنا محترف في هذه الرياضة. لذا أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يجب أن أتحدث عنه هنا هي الشؤون الرياضية".