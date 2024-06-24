الإمارات تصنع التاريخ بفريقها الأول للفروسية في الألعاب الأولمبية

في لحظة تاريخية لدولته، يقود عبدالله المري أول فريق أولمبي للفروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيشارك في مسابقة قفز الحواجز بالألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة الفرنسية، باريس.

وتُعتبر رياضة قفز الحواجز ممارسة للنخبة، حيث هيمنت عليها الفرق الألمانية، والأمريكية، والبريطانية لسنوات عديدة. لكن بالنسبة للمري، تأتي المنافسة بمثابة تحدي مثير، ويطمح للفوز بميدالية.

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