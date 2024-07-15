إنه شعور يعيش من أجله عشاق الدراجات النارية الحقيقيون، الإحساس بالريح أثناء ركوبك الدراجة.

حيث تدفعك ساقيك للأمام وسط سماعك أصوات الإطارات وهي تتحرك على الطريق.

إنه أمر قد يعتبره الكثير أمرًا أساسيًا، لكن بالنسبة لأولئك الذين يعيشون بضعف البصر، فإنها لحظة مليئة بالإثارة مع القليل من التردد.

لقد أصبح ستيف سابرا يحب ركوب الدراجات بفضل المتطوعين المعروفين باسم "القباطنة": العيون والأيدي التي توجه الدراجين، مثل ستيف، على طول الطريق.

منحه الأمر شعورًا بالحرية.

يقول ستيف إنك "تشعر وكأنك طائر يطير وتستمتع بذلك، رغم أنني لا أستطيع رؤية كل التفاصيل".

يعمل برنامج "آوت لوك إنريتشمنت" غير الربحي على ربط المتطوعين بالبالغين من ذوي الإعاقة البصرية من خلال نادي الدراجات الخاص بهم.

وبحسب المسؤولة في البرنامج، ميغان، فـ "إنها فرصة لهم لمشاركة شغفهم بركوب الدراجات مع شخص آخر يستمتع بذلك".

من الدراجات والخوذات، إلى المياه والوجبات الخفيفة، يوفر البرنامج الموارد اللازمة لإعطاء الجميع فرصة للاستمتاع بالأشياء الصغيرة.