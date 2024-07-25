شاهد.. أب سعودي يمارس الغولف مع طفليه بأجواء عائلية مميزة

يُمارس فراس الغامدي وزوجته الغولف بشكل منتظم ومستمر. ولكن، مع إنجابهما لطفلهما الأول، قرر الثنائي السعودي أن يرافقهما ابنهما عثمان، الذي يبلغ من العمر حاليًا 3 سنوات، في كافة جولاتهما الرياضية.

ومع مرور الوقت، كبُر عثمان وكبُر معه حبّ الغولف، حتى أصبح يوجه كرّاته نحو الهدف مباشرة بمضارب بلاستيكية صغيرة تُناسب عُمره.

وأصبحت هذه الهواية تجمع العائلة مع بعضها البعض، خاصة مع إنجاب الثنائي السعودي لطفلتهما الثانية، ليليان، وهي تبلغ من العمر سنتين فقط.

وقال الغامدي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أريد لطفلي الاستمتاع بلعبة الغولف حاليًا.. ومع مرور الوقت، يمكنني تسجيلهما بدروس خصوصية في حال استمّر حبّهما لهذه الرياضة".