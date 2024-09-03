شاهد كيف تعمل مصر على جذب نوع جديد من السياح إليها

تعمل ملاعب الغولف في مصر من خلال الترويج للبلاد كوجهة مثالية للعب الغولف. يقول علي محمد، مدير الغولف في نادي "نيو جيزة" للغولف، إن مصر تتمتع "بفرص هائلة" في هذا المجال بسبب سهولة الوصول إليها، حيث تبعد بضع ساعات فقط عن المدن الكبرى في أوروبا، وكذلك بسبب الطقس المعتدل التي تتمتع به البلاد طوال العام.

ويرغب المعنيون في هذه الصناعة الضخمة في استغلال سوق الشباب أيضًا، حيث تقدّم العديد من ملاعب الغولف في مصر برامج للناشئين، والسيدات، والمبتدئين لتشجيعهم على الاستمتاع بالرياضة.

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