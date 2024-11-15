تصاعد التوتر بين الملاكم مايك تايسون، البالغ من العمر 58 عامًا، وجيك بول، اليوتيوبر الذي تحول إلى ملاكم، والبالغ من العمر 27 عامًا، قبيل المباراة المرتقبة بينهما مساء الجمعة، حيث وجه تايسون صفعة إلى وجه بول أثناء عملية الوزن، الخميس.

رد بول على الحادثة بالقول: "لم أشعر بذلك حتى، إنه غاضب، إنه قزم غاضب. مايك تايسون، لقد كانت هذه صفعة لطيفة يا رفيقي، ولكنك ستتلقى ضربة قاضية غدًا. سوف أبرحه ضربًا".

وحقق بول رقمًا قياسيًا بعشر انتصارات لهزيمة واحدة وهو معروف بضرباته القوية باليد اليمنى.

ومن المقرر أن يتواجه تايسون وبول في مباراة يرتقبها الكثير، الساعة 8 مساء الجمعة، على استاد AT&T في أرلينغتون بتكساس.