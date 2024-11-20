ودع رافائيل نادال مسيرته الاحترافية في التنس، بعد خروج إسبانيا على يد هولندا في ربع نهائي كأس ديفيز. فاز نادال بـ 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرته التي استمرت لأكثر من عقدين.

وقال نادال أمام حشد من الناس: "من قرية صغيرة في مايوركا، كان من حسن حظي أن عمي كان مدربًا للتنس في قريتي عندما كنت طفلاً صغيرًا جدًا، وكان لدي عائلة عظيمة أتيحت لها الفرصة لكي تدعمني في كل لحظة. كنت مجرد طفل يتبع أحلامه، عمل بأقصى جهد ممكن لأكون حيث أنا اليوم".

وتابع بالقول: "وفي نهاية اليوم، بصراحة، الكثير من الناس يعملون بجد، الكثير من الناس يبذلون قصارى جهدهم كل يوم، ولكن، أنا واحد من هؤلاء المحظوظين جدًا، لأن الحياة منحتني الفرصة لأعيش تجارب لا تُنسى بسبب التنس. لذلك، أريد فقط أن يتذكرني الناس كشخص جيد وطفل تبع أحلامه وحقق أكثر مما حلمت به".