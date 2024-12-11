أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا عن الدول المضيفة لبطولتي كأس العالم للرجال المقبلتين. ومع ذلك، لم تكن النتيجة مفاجئة.

وذلك لأن هناك عرضًا واحدًا فقط لكل من بطولتي 2030 و2034 - حيث تم اختيار إسبانيا والبرتغال والمغرب كمضيفين مشتركين لكأس العالم في غضون ست سنوات، بينما حصلت المملكة العربية السعودية على نسخة 2034.

وفي حين خضع كلا العرضين للتدقيق أثناء عملية تقديم العطاءات، فإن العرض الأخير هو الذي تسبب في أكبر قدر من الجدل.

لم تخف المملكة العربية السعودية رغبتها في أن تكون وجهة رياضية مفضلة.

وتعهدت المملكة العربية السعودية ببناء 11 ملعبًا مخصصًا لهذا الحدث.

تتناول أماندا ديفيز من شبكة CNN إعلان المملكة العربية السعودية عن استضافة كأس العالم 2034، رغم مخاوف جماعات حقوق الإنسان بشأن الحريات في البلاد ومعاملة العمال المهاجرين،إضافة إلى انتقادات بشأن شفافية عملية تقديم العطاءات من قبل الفيفا.