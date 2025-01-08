إنه النادي الذي صنع فيه اسمه ويريد أن يستمر في كتابة التاريخ معه لفترة طويلة في المستقبل.

تعود شراكة لامين يامال ونادي برشلونة إلى انضمامه لأول مرة إلى أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في سن السابعة. ومنذ ذلك الحين أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ النادي وفي الدوري الإسباني، وعزز مكانته كواحد من أبرز المواهب الواعدة في عالم كرة القدم.



أخبر الشاب المعجزة مراسلة CNN، أماندا ديفيز، حصريًا أنه مستعد للالتزام بمستقبل طويل الأمد مع العملاق الكتالوني.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

أماندا ديفيز: لقد شهدنا لحظة جميلة معك ومع نيمار، وأعلم أنك تحدثت عنه كمصدر إلهام.



لامين يامال: حسنا، نعم. لقد كان نيمار دائمًا مثلي الأعلى. إنه نجم، أسطورة كرة القدم. لاعب كنت أشاهده دائمًا على اليوتيوب، ويشرفني أن أتمكن من التقاط صورة معه. الحقيقة هي أن هناك عدد قليل من الأشخاص الذين أتحمس لطلب التقاط صورة معهم، وأنا سعيد جدًا لأنني تمكنت من الحصول عليها.



أماندا ديفيز: كم كان عمرك عندما قابلته أول مرة؟



لامين يامال: كنت بعمر 5 أعوام عندما رأيته في سانتوس، ولكن كنت بعمر 7 سنوات عندما رأيته في برشلونة بملعب كامب نو. كان ذلك مشهدًا رائعًا. لقد كان أمرًا لا يصدق رؤيته. صحيح أن ميسي كان هناك، الذي كان رائعًا أيضًا، لكن رؤية نيمار كانت مختلفة.



أماندا ديفيز: هل كان لديه أي نصيحة لك؟ ماذا قال لك؟



لامين يامال: مجرد مواصلة اللعب، وهنأني على ما أفعله. إنه لشرف أن يقول لك شخص مثل نيمار أشياء كهذه، وأنا سعيد جدًا في النهاية لأن كل مثليّ الأعليين، ميسي ونيمار، وكل من كان في الحفل اليوم يقولون هذه الأشياء، أنا سعيد جدًا.



أماندا ديفيز: هل تشعر بالتوتر على السجادة الحمراء أو على منصة؟ فالأمر مختلف تمامًا عن ملعب كرة القدم.



لامين يامال: حسنا، على السجادة الحمراء؟ لا، لأنه في النهاية لا بد لي من الوقوف. لكن عندما قلت ناديت اسمي كنت متوترًا بعض الشيء لأنني نظرت وكان كريستيانو ونيمار والجميع موجودين. كنت متوترًا بعض الشيء، ولكن بعد ذلك هدأت عندما نظرت إلى والدتي.



أماندا ديفيز: لقد كان عامًا رائعًا بالنسبة لك. على صعيد القيام بواجبك المنزلي - لقد كان هناك الكثير من الاهتمام في الامتحانات الخاصة بك. كيف كانت امتحاناتك؟



لامين يامال: لقد نجحت في التعليم الثانوي الإلزامي. كنت أدرس وألعب، لكن العام بأكمله سار على ما يرام. لقد فزت بأمم أوروبا، واجتزت اختبارات التعليم الثانوي، والآن أصبحت أكثر هدوءًا. أنا أركز بشكل تام على كرة القدم، وسوف أستمر على هذا المنوال.



أماندا ديفيز: هل تشعر بأنك فوّت أي شيء؟ وأنك قدمت تضحيات؟



لامين يامال: من الصحيح أن الأشياء حدثت بشكل سريع للغاية. أعتقد أن هذا ليس أمرًا طبيعيًا بالنسبة لمراهق. أعتقد أنه من الجيد أن أكون أول مراهق يتعامل مع كل هذه الأمور. في النهاية أفكر فقط في المستقبل. لا أفكر في ما فاتني من وجودي في برشلونة. أفكر فقط في مدى فائدة ذلك بالنسبة لي، وهذا كل شيء.



أماندا ديفيز: ما هو تقييمك لكيفية سير الأمور في برشلونة وتحت قيادة هانسي فليك؟ فهو مدرب غير تقليدي فيما يتعلق بمدربي ولاعبي برشلونة.



لامين يامال: نعم، صحيح أن هانسي مدرب مختلف وأسلوب لعبه مختلف. في النهاية نحاول التكيف مع ما يقوله لنا، وأعتقد أننا نقوم بعمل جيد للغاية. ولكن في عام 2025 سنبذل كل ما في وسعنا للفوز بالألقاب، بداية من كأس السوبر الإسباني، وأتمنى أن يكون أفضل عام في حياتنا.



أماندا ديفيز: هل ستفوزون بالدوري؟ لا ليغا؟



لامين يامال: بالتأكيد، نعم.



أماندا ديفيز: لا شك في ذلك؟



لامين يامال: لا شك في ذلك.



أماندا ديفيز: ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟ أن تضع يديك على تلك الكأس.



لامين يامال: في النهاية، تفوز باللاليغا في مباريات الفرق التي خسرناها ضد سابقًا. أعتقد أن الأمر يتعلق بالتركيز. أعتقد أننا أظهرنا أننا الأفضل في اللحظات المهمة، وسوف نستمر على هذا المنوال.



أماندا ديفيز: لقد أمضيت وقتًا طويلاً في نظام برشلونة. هل سبق لك أن تساءلت: ماذا بعد؟



لامين يامال: أحاول حاليًا الاستمتاع بهذه اللحظة. أعتقد أنني أصغر من أن أفكر في أشياء أخرى. كما تقول والدتي: "الأمر يتعلق دائمًا بالاستمتاع باللحظة لأن كل شيء يحدث بسرعة كبيرة".



أماندا ديفيز: ويقول جورج مينديز أنك ستوقع عقدًا آخر. هل تعرف متى؟



لامين يامال: لا أعرف متى لكنني أعتقد أنه قريبًا. في النهاية، سيكون برشلونة نادي حياتي. آمل أن أتمكن من التجديد معهم، وأن أقضي أفضل وقت في حياتي. أريد أن ألعب في الدوري الإسباني، أريد أن ألعب لبرشلونة ونعم، سأجدد عقدي، سأجدده.



