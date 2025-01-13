تحدى المتسابقون في سباق الماراثون بمنطقة ياقوتيا الروسية درجات الحرارة المنخفضة، في سباق يبلغ طوله 26.2 ميلاً، حيث يقال إنه أحد أبرد سباقات الماراثون في العالم.

ووصف المتسابقون شعورهم بالمشاركة، حيث قال أليكسي بيلوف إن الماراثون "عظيم"، مضيفًا أن العدو كان يبعث بالهدوء.

من جانبه، قال ليونيد زيكوف إنه "بعد 23 كيلومترًا، أصبح الأمر صعبًا جدًا بالنسبة لي. أحسست بألم في الكبد، لذا فإنني أركض حسب استطاعتي".

المنافسة التي يبلغ طولها 26.2 ميلاً ليست غريبة على البرد القارس، فهذه المنطقة في سيبيريا أُطلق عليها اسم القطب البارد.