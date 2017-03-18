أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أوروس هي أول سيارة لامبرغيني من فئة SUV ذات الدفع الرباعي، حيث تري الشركة الرائدة في مجال السيارات الرياضية العالية الأداء أن سيارتها الجديدة ستكون متوفرة بنهاية عام 2018