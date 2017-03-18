ستايل

هذه اوروس.. متعة لامبرغيني ولكن على الطرق الوعرة

هذه اوروس.. متعة لامبرغيني على الطرق الوعرة

ستايل
آخر تحديث منذ33 دقيقة.
سياراتسيارات رياضةلامبرغينيستايل
1:45

أوروس ستكون متوفرة بنهاية عام 2018

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أوروس هي أول سيارة لامبرغيني من فئة SUV ذات الدفع الرباعي، حيث تري الشركة الرائدة في مجال السيارات الرياضية العالية الأداء أن سيارتها الجديدة  ستكون متوفرة بنهاية عام 2018

سياراتسيارات رياضةلامبرغينيستايل