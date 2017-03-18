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قس يعثر على واحدة من أكبر الماسات في التاريخ.. ماذا فعل بها؟

قس يعثر على أكبر ماسة بالتاريخ.. ماذا فعل بها

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آخر تحديث منذ 3 ساعات و19 دقيقة.
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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عثر قس من سيراليون على ماسة تعتبر من أكبر الماسات المكتشفة عبر التاريخ، لكنه لم يبعها بل قدمها للحكومة.

ستايلمجوهراتسيراليونغرائب