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لبنان: عرض أزياء للملابس الداخلية والمايوهات وسط ثلوج فاريا
لبنان: عرض أزياء للملابس الداخلية وسط الثلوج
ستايل
آخر تحديث منذ20 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت جبال منطقة فاريا اللبنانية، الأحد، عرض أزياء "تزلج وموضة 2017"، للملابس الداخلية النسائية وملابس البحر، وسط ثلوج هذه المنطقة السياحية.
وأصبحت عروض الملابس الداخلية النسائية في منطقة فاريا السياحية ومنتجع التزلج المشهور حدثا سنويا يتوافد عليه مئات الزائرين للاستمتاع بمزيج من الشمس والثلوج وابتكارات الأزياء.
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