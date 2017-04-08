ستايل
الفنان دايميان هيرست يفتتح معرضه بعنوان "كنوز من حطام لا يُصدّق"
هل تجسّد هذه التماثيل كنوزاً مفقودة؟
ستايل
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رغم اختفائه لعدة سنوات، عاد الفنان التشكيلي دايميان هيرست، بعمر 51 عاماً ليفتتح معرضه الجديد بعنوان "Treasures from the Wreck of the Unbelievable".
المعرض اتخذ مساحة كبيرة لم يشهدها معرض من قبل داخل "Palazzo Grassi" بمدينة البندقية الإيطالية، تكونت من خمسة آلاف متر مربع من التماثيل التي شكلها الفنان البريطاني لتبدو وكأنها كتنوز مستخرجة من حطام سفينة قديم.
شاهدوا في مجموعة الصور أعلاه عدداً من أعمال هيرست بهذا المعرض
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