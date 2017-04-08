أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هل تحبس مشاعرك؟ وتشعر بأنها قد تهرب في أي لحظة؟ هذا ما تحاول هذه الشجرة تجسيده بالعمل الفني بعنوان "New Sprig" في أسبوع ميلانو للتصميم بإيطاليا.
ستايل
هذه الشجرة تولّد براعم من الدخان
هذه الشجرة تولّد براعم من الدخان
ستايل
آخر تحديث منذ32 دقيقة.
1:02
خلال أسبوع ميلانو للتصميم, كشف استوديو "Swine" عن عمل فني تفاعلي بعنوان "New Sprig" أو "ربيع جديد"
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