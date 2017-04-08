أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هل تحبس مشاعرك؟ وتشعر بأنها قد تهرب في أي لحظة؟ هذا ما تحاول هذه الشجرة تجسيده بالعمل الفني بعنوان "New Sprig" في أسبوع ميلانو للتصميم بإيطاليا.