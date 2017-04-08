ستايل

هذه الشجرة تولّد براعم من الدخان

هذه الشجرة تولّد براعم من الدخان

ستايل
آخر تحديث منذ32 دقيقة.
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1:02

خلال أسبوع ميلانو للتصميم, كشف استوديو "Swine" عن عمل فني تفاعلي بعنوان "New Sprig" أو "ربيع جديد"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هل تحبس مشاعرك؟ وتشعر بأنها قد تهرب في أي لحظة؟ هذا ما تحاول هذه الشجرة تجسيده بالعمل الفني بعنوان "New Sprig" في أسبوع ميلانو للتصميم بإيطاليا.

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