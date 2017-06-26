أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أُجبرت رحلة تابعة لطيران “آسيا اكس” متجهة من مدينة بيرث الأسترالية نحو ماليزيا على العودة بعد أن بدأت الطائرة بالاهتزاز بسبب ما أطلقت عليه الشركة ”مشكلة فنية.”
طيار يطلب من ركابه “الصلاة” بعد "مشكلة فنية"
طيار يطلب من ركابه “الصلاة” بعد "مشكلة فنية"
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و56 دقيقة.
1:12
أخبر الطيار الركاب بأنه خائف، كما طلب منهم الصلاة مرتين.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.