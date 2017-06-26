طيار يطلب من ركابه “الصلاة” بعد "مشكلة فنية"

طيار يطلب من ركابه “الصلاة” بعد "مشكلة فنية"

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و56 دقيقة.
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أخبر الطيار الركاب بأنه خائف، كما طلب منهم الصلاة مرتين.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أُجبرت رحلة تابعة لطيران “آسيا اكس” متجهة من مدينة بيرث الأسترالية نحو ماليزيا على العودة بعد أن بدأت الطائرة بالاهتزاز بسبب ما أطلقت عليه الشركة ”مشكلة فنية.”

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