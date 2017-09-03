أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الجاري، كانت تعتمد بعض العلامات التجارية الخاصة بأزياء الشارع على عرض الملابس الفضفاضة. لكن كيف بدأت موضة "تسقيط" البنطال، وكيف تراجعت في الفترة الأخيرة؟
ستايل
كيف تراجعت موضة "تسقيط" البنطال.. وما أصلها؟
كيف تراجعت موضة "تسقيط" البنطال.. وما أصلها؟
ستايل
آخر تحديث منذ3 دقائق.
1:40
توجد الكثير من الإشاعات حول موضة "تسقيط" البنطال، لكن كيف بدأت هذه الموضة؟
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