كيف تراجعت موضة "تسقيط" البنطال.. وما أصلها؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الجاري، كانت تعتمد بعض العلامات التجارية الخاصة بأزياء الشارع على عرض الملابس الفضفاضة. لكن كيف بدأت موضة "تسقيط" البنطال، وكيف تراجعت في الفترة الأخيرة؟