(CNN)-- تحضر لين هاريس عطوراً حسب الطلب في متجرها “Perfumer H” بلندن. وقد تستغرق عملية صنع العطر الخاص بك 6 أشهر، وتبلغ كلفته 15 ألف يورو (19,430 دولارا).
ستايل
هل تشتري هذا العطر بـ20 ألف دولار؟
هل تشتري هذا العطر بـ20 ألف دولار؟
ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين و44 دقيقة.
2:00
لين هاريس هي صانعة عطور حسب الطلب، قد يصل كلفة أحد عطورها إلى 20 ألف دولار.
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