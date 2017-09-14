ستايل

هل تشتري هذا العطر بـ20 ألف دولار؟

هل تشتري هذا العطر بـ20 ألف دولار؟

ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين و44 دقيقة.
رفاهيةستايل
2:00

لين هاريس هي صانعة عطور حسب الطلب، قد يصل كلفة أحد عطورها إلى 20 ألف دولار.

(CNN)-- تحضر لين هاريس عطوراً حسب الطلب في متجرها “Perfumer H” بلندن. وقد تستغرق عملية صنع العطر الخاص بك 6 أشهر، وتبلغ كلفته 15 ألف يورو (19,430 دولارا).

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