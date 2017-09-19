دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيضم برج "Five Jumeirah Village" في مدينة دبي، 247 شقة تتضمن كل واحدة منها بركة سباحة وحديقة خاصة! وتتراوح مساحات الشقق السكنية بين شقة بغرفة نوم وشقة بغرفتي نوم، ويضم البرج 60 طابقاً.
بركة سباحة وحديقة في الهواء.. هل شاهدت فيلا "معلقة" من قبل؟
شاهد هذه الفيلا "المعلقة" في دبي
ستايل
آخر تحديث الثلاثاء, 19 سبتمبر/ايلول 2017; 10:13 (GMT +0400).
0:52
تعرّف إلى برج "Five Jumeirah Village" في مدينة دبي.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.