بركة سباحة وحديقة في الهواء.. هل شاهدت فيلا "معلقة" من قبل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيضم برج "Five Jumeirah Village" في مدينة دبي، 247 شقة تتضمن كل واحدة منها بركة سباحة وحديقة خاصة! وتتراوح مساحات الشقق السكنية بين شقة بغرفة نوم وشقة بغرفتي نوم، ويضم البرج 60 طابقاً.