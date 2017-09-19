بركة سباحة وحديقة في الهواء.. هل شاهدت فيلا "معلقة" من قبل؟

شاهد هذه الفيلا "المعلقة" في دبي

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آخر تحديث الثلاثاء, 19 سبتمبر/ايلول 2017; 10:13 (GMT +0400).
المتر المربعدبيالإمارات العربية المتحدةفنادقتصاميم
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تعرّف إلى برج "Five Jumeirah Village" في مدينة دبي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيضم برج "Five Jumeirah Village" في مدينة دبي، 247 شقة  تتضمن كل واحدة منها بركة سباحة وحديقة خاصة! وتتراوح مساحات الشقق السكنية بين شقة بغرفة نوم وشقة بغرفتي نوم، ويضم البرج 60 طابقاً.

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