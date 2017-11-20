دبي هي بندقية القرن الـ21.. برأي أحد أكبر شخصيات عالم العمارة المعاصر!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على هامش فعّاليات أسبوع دبي للتصميم، التقى موقع CNN بالعربية المصمم المعماري الشهير سير ديفيد أدجاي، والذي يعتبر العقل المدبر وراء العديد من أجمل تصاميم القرن الـ21، من أهمها المتحف الوطني لتاريخ وثقافة الأمريكيين الأفارقة في العاصمة واشنطن.

ويعتقد أدجاي أن دبي اليوم هي أشبه بـ"بوتقة" فنية كبيرة تضم أهم وجوه الفن الحديث والمصممين المشهورين، رغم أنها منذ أقل من ثلاثين عاماً، لم تتمتع حتى بنصف ما تشتهر به اليوم.

كما يشبه أدجاي المدينة الإماراتية بالبندقية في إيطاليا، والتي واجهت العديد من الانتقادات عند تأسيسها في الماضي، إلّا أنها تعتبر اليوم من بين أهم الوجهات السياحية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم الوجهات التجارية ونقاط الوصل بين الشرق والغرب.