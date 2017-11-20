(CNN)-- على مدى تاريخ الفورمولا1، كانت هناك تصاميم جميلة ورائدة، وصحفي الفورمولا 1 الفني جيورجيو بيولا رأى ورسم هذه التصاميم على مدى مسيرته لقرابة 50 عاماً. فمن سيكون أفضل منه ليخبرنا عن أفضل خمس تصاميم لسيارات الفورمولا 1؟
ستايل
شاهد.. هذه أفضل 5 تصاميم لسيارات فورمولا1 في التاريخ
هذه أفضل 5 تصاميم لسيارات فورمولا1 في التاريخ
ستايل
آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
1:59
لقبّت سيارة لوتس 72 بالـ “جميلة السوداء” لتصميمها الأنيق والجمالي.
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