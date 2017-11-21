دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذه الأرجوحة تحتفظ بالميزات ذاتها لتلك التي اعتدنا عليها في مرحلة الطفولة، مع بعض الإضافات "العصرية"! وصممت الشابة السعودية مها السديري أرجوحة "تكّي وحكّي،" بهدف تعزيز التواصل الاجتماعي في عصرنا الحالي، والتذكير بالماضي "البدوي" الخليجي التقليدي.
سعودية تدمج البدوي والعصري بأرجوحة "تكي وحكي"
سعودية تدمج البدوي والعصري بأرجوحة "تكي وحكي"
ستايل
آخر تحديث الثلاثاء, 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 03:04 (GMT +0400).
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هذه ليست أرجوحة تقليدية!
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