سعودية تدمج البدوي والعصري بأرجوحة "تكي وحكي"

سعودية تدمج البدوي والعصري بأرجوحة "تكي وحكي"

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آخر تحديث الثلاثاء, 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 03:04 (GMT +0400).
الإمارات العربية المتحدةالمملكة العربية السعوديةدبيمن قلب الشرق الأوسط
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هذه ليست أرجوحة تقليدية!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذه  الأرجوحة تحتفظ بالميزات ذاتها لتلك التي اعتدنا عليها في مرحلة الطفولة، مع بعض الإضافات "العصرية"! وصممت الشابة السعودية مها السديري أرجوحة "تكّي وحكّي،" بهدف تعزيز التواصل الاجتماعي في عصرنا الحالي، والتذكير بالماضي "البدوي" الخليجي التقليدي.

الإمارات العربية المتحدةالمملكة العربية السعوديةدبيمن قلب الشرق الأوسط