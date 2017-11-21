تعرّف إلى جان نوفيل.. العقل المبدع وراء تصميم "لوفر أبوظبي"

تعرّف إلى العقل المبدع وراء "لوفر أبوظبي"

ستايل
آخر تحديث الثلاثاء, 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 12:11 (GMT +0400).
أبوظبيالإمارات العربية المتحدةتصاميمعمارةمتحف اللوفر
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هذا هو الرجل وراء تصميم متحف "لوفر أبوظبي،" وهو المهندس الفرنسي الحائز على العديد من الجوائز، جان نوفيل.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يصعُب استيعاب الأرقام المرتبطة بهذا المتحف، والذي صممه المهندس المعماري الفرنسي الحائز على جائزة "بريتزكر،" جان نوفيل. ويبلغ قطر قبة الألومنيوم التي تغطي المتحف 180 متراً، ويبلغ وزنها أكثر من 7700 طناً-- بدون حساب وزن الأجزاء الأخرى.

أبوظبيالإمارات العربية المتحدةتصاميمعمارةمتحف اللوفرمن قلب الشرق الأوسط