دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعمل ساعة الأذان، "النداء الصامت،" 5 مرّات في اليوم في كل وقت صلاة لمدة 30 دقيقة. الساعة التي تتميز بقببها ذات الأشكال المختلفة والمضيئة من تصميم مصمم الأثاث الإماراتي، خالد الشعفار، وبالتعاون مع شركة "لاسفيت" المتخصصة بصنع الزجاج المنفوخ يدوياً.
النداء الصامت.. ساعة آذان تضيء قبب مساجد العالم في مكان واحد!
النداء الصامت.. ساعة آذان تضيء مساجد العالم!
ستايل
ألما التركماني، دبي، الإمارات العربية المتحدة
جعفر المدهون، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث منذ ساعة و4 دقائق.
1:55
شاهد ساعة أذان ذات قبب منيرة للمصمم الإماراتي، خالد الشعفار.
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