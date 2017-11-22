النداء الصامت.. ساعة آذان تضيء قبب مساجد العالم في مكان واحد!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعمل ساعة الأذان، "النداء الصامت،" 5 مرّات في اليوم في كل وقت صلاة لمدة 30 دقيقة. الساعة التي تتميز بقببها ذات الأشكال المختلفة والمضيئة من تصميم مصمم الأثاث الإماراتي، خالد الشعفار، وبالتعاون مع شركة "لاسفيت" المتخصصة بصنع الزجاج المنفوخ يدوياً.