دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذه هي كبسولة الوقت الخاصة بالفنانة الأرجنتينية بولا زوكوتي... مجموعة صور لأشياء يلمسها سكّان العالم يومياً، جمّعتها في كتاب اسمه "كل شيء نلمسه،" بهدف خلق "بصمة مادية" عالمية تُعرّف الأجيال القادمة في المستقبل على طريقة عيشنا اليوم.
ستايل
ما هي الأشياء التي يلمسها مختلف الأشخاص يومياً من حول العالم؟
ما هي الأشياء التي يلمسها سكان العالم يومياً؟
ستايل
ألما التركماني، دبي، الإمارات العربية المتحدة
جعفر المدهون، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و24 دقيقة.
1:55
"كبسولة الوقت" هذه ستعرف الأجيال القادمة على طريقة عيشنا اليوم.
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