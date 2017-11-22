ما هي الأشياء التي يلمسها مختلف الأشخاص يومياً من حول العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذه هي كبسولة الوقت الخاصة بالفنانة الأرجنتينية بولا زوكوتي... مجموعة صور لأشياء يلمسها سكّان العالم يومياً، جمّعتها في كتاب اسمه "كل شيء نلمسه،" بهدف خلق "بصمة مادية" عالمية تُعرّف الأجيال القادمة في المستقبل على طريقة عيشنا اليوم.