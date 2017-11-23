دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعاونت مصممة الأزياء، زيان غندور، مع متجر الأثاث "ذا أود بيس" الذي أسسته السعودية أروى الحافظ لعرض مجموعتها المستوحاة من شخصية الماركيسا لويزا كاساتي المثيرة للجدل في القرن العشرين. ويتخصص المتجر ببيع قطع الأثاث الفنية الغريبة المستوحاة من عالم الفن، والتي تعود في أسلوبها إلى القرن الـ20 الذي عاشت خلاله الماركيسا لويزا كاساتي.
ما وجه الشبه بين المرأة العربية وأحد أكثر شخصيات القرن الـ20 إثارة للجدل؟
المرأة العربية تشبه "ليدي غاغا" القرن الـ20!
ستايل
ألما التركماني، دبي، الإمارات العربية المتحدة
جعفر المدهون، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و50 دقيقة.
1:51
المرأة العربية تشبه "ليدي غاغا" القرن الـ20!
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