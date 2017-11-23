ما وجه الشبه بين المرأة العربية وأحد أكثر شخصيات القرن الـ20 إثارة للجدل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعاونت مصممة الأزياء، زيان غندور، مع متجر الأثاث "ذا أود بيس" الذي أسسته السعودية أروى الحافظ لعرض مجموعتها المستوحاة من شخصية الماركيسا لويزا كاساتي المثيرة للجدل في القرن العشرين. ويتخصص المتجر ببيع قطع الأثاث الفنية الغريبة المستوحاة من عالم الفن، والتي تعود في أسلوبها إلى القرن الـ20 الذي عاشت خلاله الماركيسا لويزا كاساتي.