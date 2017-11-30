دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل يمكن للعلامات التجارية الكبرى توفير الملايين من الدولارات سنوياً والمساعدة في الحفاظ على البيئة فقط من خلال تغيير شعاراتها؟

وبدأ المصمم الغرافيكي الفرنسي سيلفان بوير مشروعاً لإعادة تصميم الشعارات من خلال استخدام كمية أقل من الحبر.

وبما أن عمالقة الشركات تطبع هذه الشعارات في الكثير من الأحيان، وعلى الكثير من المواد المختلفة، فإن مجرد تغيير صغير يمكن أن يكون له أثر كبير.

وبدأ بوير بحملة سُميت "إكوبراندينغ" لإثبات فكرته، إذ قال: "كل شيء حصل في العام 2013، وهو العام الذي وُلدت فيه ابنتي الأولى، وقمت بتصميم بطاقة إعلان الولادة مع العديد من الألوان التي كانت تبدو رائعة على شاشة الكمبيوتر، ولكن عندما وضعت التصميم للطباعة بالشاشة الحريرية، كان الامر مكلفاً للغاية! قررت الحد من عدد الألوان، وكانت النتيجة مباشرة، إذ انخفضت الكلفة إلى كبير."

وقد عمد بوير إلى إعادة تصميم بعض الشعارات الأكثر شهرة في العالم، بهدف تقليل استخدام الحبر، مع توفير الكلفة بنسبة تتراوح بين 10 و 39 في المئة.

ورغم أن هذه التغييرات سطحية للغاية، إلا أن آثارها كبيرة، وفقاً لما يقوله بوير، الذي يضيف أن "كل قرار إبداعي يتخذ في تصميم العلامة التجارية له تأثير مباشر على بيئتنا. وعندما ترسم شعاراً واحداً لشركة كبيرة، فأنت ترسم الملايين من الشعارات، لأنه سيتم استنساخها لملايين أو مليارات المرات في العديد من الأشكال، مع تأثير بيئي واقتصادي كبير."

ويُعتبر حبر الطابعة من إحدى أغلى السوائل في العالم، إذ في العام 2013 أوضحت تقارير المستهلكين أن الكلفة يمكن أن تبلغ بين 13 و 75 دولاراً للأونصة (أي بين 1664 و9600 دولار)، مما يجعل الحبر أكثر كلفة من الشمبانيا والعطور الراقية.

ويُوضح بوير: "في العام الماضي، أنتجت ستاربكس حوالي 670 مليون كوب من الورق، مع شعارها المطبوع على كل كوب، ويمكن التقدير أن طباعة السعار الواحد قد تبلغ كلفتها 0.15 دولاراً باستخدام 0.06 مل من الحبر، ويستخدم شعارنا المعاد تصميمه أقل من نسبة 38 في المئة من الحبر، مما يمكن أن يوفر حوالي 4 آلاف غالون من الحبر سنوياً. وبما أن الحبر يمكن أن تبلغ كلفته ما يصل إلى 10 آلاف دولار للغالون الواحد، فإن هذه العملية يمكن أن توفر 40 مليون دولار."

ويشير بوير إلى أن "الحفاظ على الخصائص المميزة للعلامة التجارية مع توفير تصميم صديقة للبيئة سيكون التحدي الرئيسي الذي سيكون علينا أن نواجهه،" موضحاً أنه "نقاش حول العلامات التجارية بشكل عام، فبعض الناس يعتقدون أننا يجب أن لا نعدل أي عناصر في العلامة التجارية لأنها بمثابة أمر مقدس، والبعض الآخر يعتقد أننا يمكن أن نطور العلامة التجارية دون تغيير الحمض النووي لتلبية أفضل لتطلعات في عصرنا. "