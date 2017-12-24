دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بينما تبقى الفنادق الفاخرة والواسعة الأكثر رواجاً وطلباً بين المسافرين عند البدء بالتخطيط لأي رحلة، باتت تنتشر اليوم صيحة جديدة تكاد تنافس ما اعتاد عليه السياح منذ زمن بعيد.. أكواخ "منمنمة" وأجنحة صغيرة ونائية!

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ويبحث العديد من محبي المغامرات والتجارب الجديدة عن منازل وأكواخ الصغيرة غير باهظة لقضاء عطلهم فيها، إذ بات يفضل الكثير من الأشخاص قضاء عطلهم السنوية في مساحة دافئة صغيرة وسط الغابات والمناظر الطبيعية، هرباً من صخب الحياة وما يترتب عليها من ضغوطات يومية.

فإذا كنت من هؤلاء الذين يفضلون مساحات "علب الكبريت" المكنونة لتجربة استجمام أكبر، تعرّف إلى بعض أجمل منازل العطلات الصغيرة التي يمكنك تملكها، مقابل ما لا يتخطى الـ115 ألف دولاراً، في معرض الصور أعلاه:

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