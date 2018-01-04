دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في عالم الأزياء، يقال إن الأسود "سيد الألوان".. ولكن، ماذا عن عالم الهندسة المعمارية؟ هل يحتفظ اللون الكلاسيكي بذات "سيادته" في عالم تصميم آخر؟

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يحظى اللون الأسود بحضور قوي يجعل من التصميم الذي يكلله أيقونة بحد ذاتها. فيطغى بعمقه وغمقه على محيطه، من أجل توصيل فكرة معينة أو لأداء دور عملي يخدم المجتمع.

وقد استخدم اللون الأسود في عالم البناء منذ زمن الـ"فايكينج" في اسكندنافيا، عندما كانت تستخدم مادة القطران الأسود على هياكل المباني، كطبقة واقية ودهان معاً.



كما استخدم اللون الأسود في العمارة اليابانية منذ عقود عدة، في تقنية تسمى "شو سوجي بان،" تعتمد طلاء المنازل بالخشب المتفحم للحفاظ على المباني من العوامل الطبيعية المؤذية.

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أما في هولندا، كانت تطلى المنازل قديماً باللون الأسود، كتحذير لعامة الناس أن أحد سكّانه يعانون من الطاعون، بينما اعتمد المعماريون البريطانيون في القرن الـ19 تلوين الأبنية باللون الأسود كوسيلة للتعامل مع السخام الذي انتشر ولوث الطرقات بسبب الثورة الصناعية.

اليوم، لا يزال يستخدم الطلاء الأسود في الكثير من الأحيان لأسباب تجميلية، تتمحور حول الاختلاف، والعصرية، وإضافة شيء جديد بروح قديمة مستوحاة من الماضي.

ويضم كتاب جديد بعنوان "الأسود: عمارة أحادية اللون،" عدة تصاميم وأبنية من حول العالم، طليت باللون الأسود في جميع أشكاله، من غامق، ولمّيع، وباهت، ومطفي.

وأيضا.. تقنيات البناء التقليدية هذه لا تزال تستخدم حول العالم وتعلم المعماريين الاستدامة!

وتتعرّفون إلى بعض هذه المباني، في معرض الصور أعلاه: