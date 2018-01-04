سرقة مجوهرات شيخ قطري من معرض في قصر البندقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن قصر دوجي البندقية في إيطاليا، عن سرقة قطعتي مجوهرات، يوم الأربعاء، من معرض خصص لبعض ممتلكات الشيخ القطري أحمد بن عبد الله آل ثاني، أحد أفراد العائلة المالكة في قطر.

وقالت شرطة البندقية لـCNN، إن المجوهرات المسروقة تكونت من زوج أقراط و"بروش" (دبوس مزخرف)، مرصع بالألماس والذهب والبلاتين. وكانت قد عرضت قطع المجوهرات كجزء من معرض "كنوز المغول وأمراء الماهراجا: مجموعة آل ثاني،" وسرقت صباح آخر يوم من المعرض، بحسب تقرير الشرطة.

كما أكد متحدث باسم شرطة البندقية، أن المجوهرات المسروقة "تحتفظ بقيمة كبيرة،" إلّا أنه لم يعلن عن مجموع قيمتها بالتحديد.



وفي بيان صحفي نشره قصر دوجي حول السرقة، أكد القائمون على المعرض أن القطع المسروقة هي "قطع جديدة نسبياً، ولا تقارن من ناحية قيمتها بالمجوهرات الأخرى المعروضة، والتي تتمتع بقيمة تاريخية أكبر."

كما ذكر التصريح أن شرطة البندقية أفادت الجهات المختصة بالمعلومات المفصلة اللازمة لإيجاد القطع، وتعمل حالياً مع مؤسسة المتاحف المدنية ووكالات إنفاذ القانون لإيجاد حل في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن المعرض تضمن أكثر من 270 قطعة مجوهرات تعود إلى عصر المغول الهندي، من القرن الـ16 إلى القرن الـ20.

