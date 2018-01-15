لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- تأسس معهد كورتولد للفنون في العام 1932، ويعتبر المركز العالمي الرائد في مجال دراسة حفظ الفنون. يستخدم تقنيات رائدة لكشف الحمض النووي المعقد في اللوحات. الأستاذة أفيفا بورنستوك، رئيسة الحفظ والتكنولوجيا في مؤسسة كورتولد للفنون، تشرح كيف يقومون بذلك.
ستايل
هذه أسرار حفظ الأعمال الفنية الثمينة التاريخية
أسرار حفظ الأعمال الفنية الثمينة التاريخية
ستايل
آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
2:06
تعرف إلى أهمية حفظ الأعمال الفنية، والتقنيات المستخدمة في ذلك.
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