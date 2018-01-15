هذه أسرار حفظ الأعمال الفنية الثمينة التاريخية

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- تأسس معهد كورتولد للفنون في العام 1932، ويعتبر المركز العالمي الرائد في مجال دراسة حفظ الفنون. يستخدم تقنيات رائدة لكشف الحمض النووي المعقد في اللوحات. الأستاذة أفيفا بورنستوك، رئيسة الحفظ والتكنولوجيا في مؤسسة كورتولد للفنون، تشرح كيف يقومون بذلك.