ستايل

ماكياج للجميع.. تعرّف إلى مجتمع اليابان "اللا جنسي"

تعرّف إلى مجتمع اليابان "اللا جنسي"

ستايل
آخر تحديث منذ ساعة و45 دقيقة.
أزياءاليابانموضة
2:16

تعرف إلى مجتمع "جينديرليس كي" أو "اللا جنسي" في اليابان.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- "جينديرليس كي" هي ثقافة فرعية موجودة في طوكيو. اليابانيون باتوا يتخطون المعايير الثقافية من خلال الدمج بين ملابس الجنسين ووضع الماكياج.

أزياءاليابانموضة