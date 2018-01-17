ماكياج للجميع.. تعرّف إلى مجتمع اليابان "اللا جنسي"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- "جينديرليس كي" هي ثقافة فرعية موجودة في طوكيو. اليابانيون باتوا يتخطون المعايير الثقافية من خلال الدمج بين ملابس الجنسين ووضع الماكياج.