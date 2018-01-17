أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- "جينديرليس كي" هي ثقافة فرعية موجودة في طوكيو. اليابانيون باتوا يتخطون المعايير الثقافية من خلال الدمج بين ملابس الجنسين ووضع الماكياج.
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ماكياج للجميع.. تعرّف إلى مجتمع اليابان "اللا جنسي"
تعرّف إلى مجتمع اليابان "اللا جنسي"
ستايل
آخر تحديث منذ ساعة و45 دقيقة.
2:16
تعرف إلى مجتمع "جينديرليس كي" أو "اللا جنسي" في اليابان.
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