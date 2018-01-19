مهرجان "لوميير".. مدينة الضباب تتحول إلى مدينة الأضواء

1:37

مهرجان الأضواء "لوميير" يسطع في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة فنانين بريطانيين وعالميين، لتتحول المدينة الشهيرة باسم "مدينة الضباب" إلى "مدينة الأضواء".