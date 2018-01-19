ستايل
مهرجان "لوميير".. مدينة الضباب تتحول إلى مدينة الأضواء
لندن تتحول إلى مدينة الأضواء في مهرجان لوميير
ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و3 دقائق.
1:37
مهرجان الأضواء "لوميير" يسطع في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة فنانين بريطانيين وعالميين، لتتحول المدينة الشهيرة باسم "مدينة الضباب" إلى "مدينة الأضواء".
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.