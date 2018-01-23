دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ديدان، وصراصير، وعث، ونمل، وعناكب.. هل تشعر بالحكة بعد؟ لا شك بأن فكرة الحشرات لوحدها، تثير شعوراً بعدم الارتياح والانزعاج وحتى الاشمئزاز لدى غالبية الناس.. ولكن، ليس بالنسبة لخبيرة المكياج والمؤثرات الخاصة، جازمين، التي تتفنن في استخدام الحشرات بكل أنواعها في إطلالاتها التجميلية.

وتنشر جازمين، التي تُطلق على نفسها لقب "باترفلاي جازمين،" صورها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام،" لتحشد أكثر من 62.3 ألف متابع من الأشخاص الذين يشعرون بالشغف لمتابعة أعمالها الغريبة واللاذعة، بكل ما تحمله الكلمة من معنى!

وتستخدم جازمين الحشرات بأنواعها المختلفة وألوانها المتفاوتة في إطلالات مكياجها وذلك من الصراصير، والجراد، والنحل، إلى الفراشات، لتصنع من وجهها لوحة استثنائية، تعيش عليها مخلوقات الأرض الزاحفة والطائرة، التي قد لا يعتبرها الكثير من البشر صديقة لهم.

وتؤكد جازمين على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها "انستغرام" و"يوتيوب،" أن جميع الحشرات التي تستخدمها هي حشرات حقيقية، وغالباً ما تنشر فيديوهات تعليمية عن طرق صنعها للمكياج.

كما تشرح جازمين في العديد من منشوراتها، أنها تشتري حشرات "مجففة" من متاجر بيع أطعمة الزواحف، أو تستخدم حشرات نفقت بطريقة طبيعية. كما أنها في الكثير من الأحيان، تستخدم أيضاً المواد الطبيعية مثل الرمل، والنباتات، والحشائش في حديقة منزلها.

هل تتحلون بالجرأة لتجربة هذه الإطلالة؟

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التوصل الاجتماعي.