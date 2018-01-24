دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ترشّح فيلم “قضية رقم 23” لجوائز الأوسكار عن فئة الفيلم الأجنبي، ليعتبر أول فيلم لبناني يُرشّح لهذه الجائزة. الفيلم من إخراج المخرج اللبناني زياد دويري، ويحكي قصة مشادة بين مسيحي لبناني ولاجئ فلسطيني، تقودهما إلى مواجهة في المحكمة.
قضية رقم 23.. أول فيلم لبناني يُرشح للأوسكار
قضية رقم 23.. أول فيلم لبناني يُرشح للأوسكار
ستايل
آخر تحديث منذ8 دقائق.
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هل يفوز أول فيلم لبناني يترشح لجوائز الأوسكار؟
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