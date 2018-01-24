دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من برك السباحة التي تندمج في المناظر الطبيعية، إلى أخرى معلقة بين ناطحات السحاب، تتخطى تصاميم برك السباحة الحدود وتتحول بسرعة إلى أحد أهم الميزات في تصاميم المباني.

وقد صممت شركة " DAPstockholm" بركة سباحة بنافذة كبيرة يمكن رؤيتها من مستوى الأرض، ما يعطي الشعور بالسباحة في حوض من الأسماك. وصممت شركة "Wiel Arets" بركة سباحة في قلب منزل مميز لقضاء العطلات في مربلة، وتتمتع بقاع زجاجي وتمتد في مساحة من الهواء الطلق، بينما خطت شركة "NOA" خطوة إلى الأمام لبناء بركة للمتزلجين في جبال الألب.

وتُعتبر برك السباحة جزءاً لا يتجزأ من الهندسة المعمارية في المباني المفاهيمية الجديدة، إذ صممت شركة " Kois Associated Architects" منزل "ميراج هاوس" حيث يتكون السقف بكامله من بركة سباحة لامتناهية، ويقع المنزل أسفلها ما يجعله يندمج بسهولة في بحر إيجة.

ومن المقرر، أن يُبنى "كازا بروتال" أي "المنزل الوحشي" داخل منحدر في منطقة فقرا الجبلية في لبنان، ليصبح أول تصميم على هذا الشكل، يشق طريقه في عالم البناء، ويتميز ببركة سباحة زجاجية وسقف بزاوية 90 درجة.

تعرّف في معرض الصور أعلاه إلى آخر الصيحات في برك السباحة: