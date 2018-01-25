بين صعب ومراد ونكد.. أزياء المصممين العرب تجتاح منصات باريس

دبي، الأمارات العربية المتحدة (CNN) -- كل هذه التصاميم هي لأشهر مصممي أزياء من الشرق الأوسط في أسبوع الموضة في باريس للعام 2018! إذ تألق مصممو العالم العربي على منصّات الأزياء الباريسية مؤخراً. شاهد أبرزها في الفيديو.