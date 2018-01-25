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بين صعب ومراد ونكد.. أزياء المصممين العرب تجتاح منصات باريس

أزياء المصممين العرب تجتاح منصات باريس

ستايل
آخر تحديث الخميس, 25 يناير/كانون الثاني 2018; 04:21 (GMT +0400).
أزياءباريسفرنساتصاميم
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ما الذي يجمع بين عروض الأزياء الفاخرة هذه في أسبوع الموضة في باريس للعام 2018؟

دبي، الأمارات العربية المتحدة (CNN) -- كل هذه التصاميم هي لأشهر مصممي أزياء من الشرق الأوسط في أسبوع الموضة في باريس للعام 2018! إذ تألق مصممو العالم العربي على منصّات الأزياء الباريسية مؤخراً. شاهد أبرزها في الفيديو.

أزياءباريسفرنساتصاميم