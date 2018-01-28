دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد عامين من تجديدات واسعة النطاق، أُعيد افتتاح معرض هايوارد في لندن مع استعادة مخصصة للمصور الفوتوغرافي الألماني أندرياس غورسكي.

وقال مدير مركز المعرض رالف روغوف في مؤتمر صحفي إن "وجود مبنى رائع، يجب أن يرافقه فن عظيم،" مضيفاً: "ومن أجل ذلك، يسرني أن نفتتح هذا المعرض، لتسليط الضوء على أربعة عقود من مهنة أندرياس غورسكي."

وأشار روغوف إلى أنه "شخص لم يعيد اختراع لغة التصوير فحسب، ولكنه أعاد اختراع الطريقة التي نفكر بها في إمكانية صنع الصور في العديد من الأشكال."

ويضم المعرض 68 عملاً لغورسكي، يعود تاريخها إلى العام 1984، بما في ذلك ثمانية أعمال جديدة تُعرض للمرة الأولى. وسيُتاح للزوار أيضاً فرصة مشاهدة نسخة من "رين 2" (2011) التي سجلت الرقم القياسي لأغلى صورة تباع بالمزاد العلني حيث بلغت قيمتها 4.3 مليون دولار في مزاد كريستي في العام 2011.

ويُعرف غورسكي بأعماله الفريدة وصوره العالية الدقة. ويحظى بحضور عالمي مميز، إذ بات المصور الأغلى في العالم.

ويُذكر، أن المصور الفوتوغرافي الألماني وُلد في العام 1955 في مدينة لايبزغ، حيث كان والده يعمل مصوراً للإعلانات التجارية. وبين العامين 1978 و1981، درس الاتصالات البصرية في جامعة أسن، وبعد ذلك تتلمذ على يد الأستاذ في أكاديمية الفنون في دوسلدورف بيرند بيشر.

واتجه غورسكي لالتقاط صور لفنون العمارة، ومناظر المدن، والمصانع، ومراكز الترفيه، والطبيعة الصامتة. ويلتقط غورسكي صوره بكاميرا تقليدية، كبيرة الحجم، ولكنه يقوم بإعادة ضبط تلك الصور على جهاز الكمبيوتر.

تعرّف إلى أجمل صور غورسكي في المعرض أعلاه: