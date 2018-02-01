دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يثير متحف إيدو طوكيو الدهشة في النهار بسبب هيكله المميز العالي عن الأرض، ولكنه يتحول في الليل إلى تحفةً معمارية كأّنه آت من مستقبلٍ بعيد بفضل المصور الأسترالي توم بلاتشفورد.

والتقط بلاتشفورد سلسلةً من الصور في طوكيو أطلق عليها اسم "Nihon Noir"، تيمّناً بالأفلام الهوليوودية من نوع "Neon Noir" التي استوحى منها جماليات صوره، فقال بلاتشفورد عن فيلم "بلايد رانر"، أحد إلهاماته: "ألهمني بلايد رانر ولكن ليس بسبب الألوان التي وظّفها الفيلم فحسب، بل لجمالياته وأسلوب معالجته أيضاً."

وفي حديثه عن صوره التي اُلتقطت خلال أسبوع، قال: "اهتممت كثيراً بمرحلة ما بعد الانتاج من أجل إيصال الشعور الذي أردته.. وأردت أن تكون درجات الألوان باردة وملطخة بالنيون، فذلك بالنسبة لي ما يعكسه ضوء المدينة في الليل."

ومن إحدى المباني التي شملها المصوّر في سلسلته "برج ناكاجين (الكبسولة)" المهجور، واضطر بلاتشفورد التفاوض مع عمال التصليح، لاستخدام رافعتهم لحمل المبنى إلى البقعة المثالية للتصوير على ارتفاع 60 قدماً من الأرض، إذ يقول: "كانت تلك الصورة التي التقطتها المفضّلة لدي."

ويُعتبر البرج، الذي بُني في العام 1972، من تصميم كيشو كوروكاوا، مثالاً نادراً للحركة المعمارية اليابانية "ميتابوليست" واُستوحي البرج من النمو العضوي في الطبيعة. ويتكون البرج من 140 كبسولة منفصلة أو "خلايا حية".

وتتضمن السلسة أيضاً تصاميم للمعماري الياباني الحائز على جائزة "بريتزكر" المعمارية ومؤسس حركة "ميتابوليست"، كينزو تاغنه، مثل: "مركز شيزوكا للإعلام والبث" في محافظة غينزا، ومقر تلفزيون فيجي في جزيرة أودايبا.

ووصف المصوّر مشروعه بالـ"مرهق" حيث قام بالتقاط 150 صورة "من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً لستة أيامٍ متواصلة."

وتحدّث بلاتشفورد عن زيارته الأولى لليابان قائلاً: "شعرت كما لو أنني نُقلت إلى عالمٍ موازٍ شديد التقدم،" ولذلك، أراد التقاط صوراً تجعل من يراها يتساءل عن زمن الصور بدلاً من أماكن التقاطها.

وعبر المصور عن اهتمامه بالهياكل المعمارية التي بُنيت في عصر ما بعد الحداثة في التسعينيات، بالإضافة إلى مناظر الشوارع الضيّقة التي جسّدت مفهوم "السايبربنك" في طوكيو.