جولة داخل دار الأزياء الذي يصمم لبيونسي وميغان ماركل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- المديرة الإبداعية في دار الأزياء "رالف أند روسو"، تمارا رالف، تتحدث عن رحلة صناعة الأزياء المعروضة في أسبوع باريس للموضة الفاخرة، بدءاً باختيار القماش ووصولاً إلى بيعها للزبائن.