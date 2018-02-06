أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- المديرة الإبداعية في دار الأزياء "رالف أند روسو"، تمارا رالف، تتحدث عن رحلة صناعة الأزياء المعروضة في أسبوع باريس للموضة الفاخرة، بدءاً باختيار القماش ووصولاً إلى بيعها للزبائن.
ستايل
جولة داخل دار الأزياء الذي يصمم لبيونسي وميغان ماركل
جولة داخل دار الأزياء الذي يصمم لبيونسي
ستايل
آخر تحديث الثلاثاء, 06 فبراير/شباط 2018; 01:28 (GMT +0400).
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تعالوا في جولة داخل دار الأزياء "رالف أند روسو" ورحلة صناعة القطع الفريدة من نوعها.
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