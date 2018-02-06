ستايل

جولة داخل دار الأزياء الذي يصمم لبيونسي وميغان ماركل

جولة داخل دار الأزياء الذي يصمم لبيونسي

ستايل
آخر تحديث الثلاثاء, 06 فبراير/شباط 2018; 01:28 (GMT +0400).
بيونسيهأزياءموضةباريس
3:59

تعالوا في جولة داخل دار الأزياء "رالف أند روسو" ورحلة صناعة القطع الفريدة من نوعها.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- المديرة الإبداعية في دار الأزياء "رالف أند روسو"، تمارا رالف، تتحدث عن رحلة صناعة الأزياء المعروضة في أسبوع باريس للموضة الفاخرة، بدءاً باختيار القماش ووصولاً إلى بيعها للزبائن.

بيونسيهأزياءموضةباريس