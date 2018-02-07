دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بين التمختر بجسد رشيق تغطيه أزياء فاخرة على منصة الموضة، وعيش حياة بسيطة في القرية بغطاء للرأس تختفي تحته خصلات الشعر الشقراء اللون، هوة كبيرة، قد لا يجرأ الكثيرون على ردمها. ولكن، يبدو أن عارضة الأزياء التركية بيلون دهمن من مدينة بودروم قررت بأسلوب "متمرد" أن تقلب حياتها رأساً على عقب، ضاربة عرض الحائط أسلوب الحياة الحديث والفاخر الذي يعيشه البشر في القرن الواحد والعشرين.

وأرادت دهمن خوض تجربة نوعية في حياتها، ما فاجأ الكثيرون، إذ انتقلت من منصات الأزياء إلى إطعام الدجاج ورعي الأغنام. وقررت إنشاء مزرعة صغيرة والعيش في قرية غوندوغان التركية، وتغيير حياتها كلياً، واتباع أسلوب حياة القرية فقط.

وتحولت عارضة الأزياء من أسلوب حياة مليئة بالرفاهية، إلى حياة صحية للغاية، إذ تقوم بزراعة المنتجات العضوية، وتناول الخضار والفاكهة التي تنمو في مزرعتها.

وتقوم عارضة الأزياء التي تقضي كامل يومها صيفاً وشتاء بالعمل في المزرعة، بجمع البيض كل صباح من الدجاج الذي تربيه، وإطعام القطط، والكلاب، وطيور الببغاء والسمان، بالإضافة إلى حلب الماعز، وصنع اللبن، ورعي الأغنام والخراف، وقطع الأخشاب من الأشجار القريبة من مزرعتها.

ومنذ أن دخلت دهمن في مجال عرض الأزياء، كان حلمها الوحيد أن تستقر وتعيش حياة هادئة، وعملت على تحقيق هذا الحلم كل حياتها، حتى أصبح واقعياً.

وتقول دهمن: "أعتقد أن الوقت قد حان لتقاعدي، وأدركت أن حلمي يتحقق بالعيش بالقرب من الكلاب والدجاج،" موضحة: "أنا سعيدة جداً هنا، وأبقى هنا خلال فصلي الصيف والشتاء،" مشيرة إلى أنها لا تعتقد أنها ستترك مزرعتها أبداً، إذ أنها تحاول التعويض عن كل سنوات التعب في حياتها هنا، وتؤكد: "أريد أن أعيش هذه الحياة."

ولطالما عشقت دهمن حياة القرية وتناول الطعام الصحي، إذ تقول: "أتناول الطعام بشكل صحي هنا، وأقوم بزراعة الطماطم، والفليفلة، وأصنع الحليب، واللبن،" موضحة أن "الخبز لم يعد موجود إطلاقاً في حياتي."

وتشير دهمن إلى أنها لا تريد عيش الحياة الفاخرة التي عاشتها قبل ذلك، إذ تقول: "لم أعد أريد الذهب، ولا المجوهرات، ولا الساعات،" موضحة أن كل ما تريده هو ارتداء هذا الزي الذي ترتديه والاعتناء بحيواناتها وعيش حياة بسيطة.

وتقول دهمن: "بالطبع، ليس من الممكن مقارنة أسلوب حياتي الحديث سابقاً مع الحياة التي أعيشها الآن، وهناك فجوة كبيرة بينهما."

وتلخص دهمن حياتها الحالية بالكلمات التالية: "أستيقظ في الصباح الباكر جداً، وأقوم بإطعام حيواناتي، ومن ثم أرعى الأغنام، وأجمع البيض، وأنظف المنزل، وأصنع اللبن، وأقوم بقطف الطماطم والفليفلة، وقطع الأخشاب."