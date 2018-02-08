دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذه ليست مانيكان.. ولا عارضة أزياء.. ولا تمثال شمعي.. بل هذه كعكة قابلة للأكل، وهي أغلى كعكة في العالم! صنعتها المصممة الإنجليزية ديبي وينغهام، صاحبة أغلى عباءة ألماسية وفستان وحذاء ألماسي، بالتعاون مع شيف الحلويات وولفغانغ واغنلايتنر.
أغلى كعكة في العالم على شكل عروس ومرصّعة بالألماس!
أغلى كعكة في العالم.. عروس ومرصّعة بالألماس!
ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و16 دقيقة.
1:02
شاهد أغلى كعكة في العالم.. عروس في دبي!
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