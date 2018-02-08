أغلى كعكة في العالم على شكل عروس ومرصّعة بالألماس!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذه ليست مانيكان.. ولا عارضة أزياء.. ولا تمثال شمعي.. بل هذه كعكة قابلة للأكل، وهي أغلى كعكة في العالم! صنعتها المصممة الإنجليزية ديبي وينغهام، صاحبة أغلى عباءة ألماسية وفستان وحذاء ألماسي، بالتعاون مع شيف الحلويات وولفغانغ واغنلايتنر.