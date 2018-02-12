أطول الفنادق على المستوى العالمي... موجودة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد افتتاح فندق جيفورا الأحد في إمارة دبي، الذي يُعد الفندق الأطول في العالم، أصبحت هذه المدينة تحوي عدداً كبيراً من الفنادق من ناطحات السحاب لعل أشهرها فندق جي دبليو ماريوت ماركيز، وبرج العرب، وأبراج الإمارات.

وفي هذا الانفوغرافيك، نستعرض أطول خمسة فنادق في الإمارة، والتي تُعد أيضاً أطول خمسة فنادق في العالم.