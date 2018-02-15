دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكثر ما يميز التصوير في دبي هو المباني الشاهقة وناطحات السحاب الكثيرة، هذا ما يقوله المصور الفوتوغرافي اللبناني بشير مكرزل، مضيفاً أن "دبي هي من بين أجمل المدن معمارياً، وهذه المباني الضخمة لا يمكن رؤيتها سوى من السماء، كذلك الطرقات السريعة الكبيرة والممتدة على مسافات هائلة، والصحراء الواسعة."

في هذه المدينة كل شيء منظم.. من ناطحات السحاب الشاهقة في منطقة "المارينا،" إلى فلل الشاطئ الواسعة والفاخرة على جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية، تبدو كل مشاريع المدينة العقارية وكأنها جزء من لوحة رسم، خطط لشكلها النهائي مسبقاً قبل البدء بها.

ولا شك بأن أفضل طريقة ممكنة لرؤية هذه اللوحة المتكاملة، هي الجلوس في مقعد النافذة خلال رحلة طيران أثناء الهبوط أو الإقلاع من المدينة.. أو يمكنكم فقط تصفح حساب المصور الفوتوغرافي اللبناني بشير مكرزل للاستمتاع بمشهد المدينة كما لم ترونها من قبل!

ويقوم المصور البالغ من العمر 34 عاماً، بالتقاط صور جوية للمدينة الإماراتية باستخدام طائرات دون طيّار، توثق تطور المدينة، وتظهرها من منظور نادراً ما يراه العالم.

ويعشق مكرزل، الذي يعيش في دبي منذ 15 عاماً، توثيق اللحظات الجميلة، ولطالما التقط صوراً خلال رحلات سفره، ولكنه منذ عدة أعوام دخل عالم التصوير الجوي بالطائرات دون طيّار، بعدما شعر أنه عالم يوثق لحظات لا يمكن رؤيتها سوى من على متن الطائرات.

ورغم أن مكرزل يعمل حالياً في مجال الاقتصاد كمهنة بدوام كامل، إلّا أنه يعمل أيضاً في أوقات فراغه كمدرس تصوير جوي في أكاديمية سند، التي تتخصص في تدريب وإصدار شهادات قيادة الطائرات الموجهة عن بعد، بتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني.

وقد فازت أحد صور مكرزل الفوتوغرافية بجائزة أفضل صورة حضرية، في مسابقة التصوير بدون طيار الدولية من العام 2017، والتي تختار الصور الفائزة بناء على إبداع الفكرة، وجودة الصورة. وكان قد التقط مكرزل الصورة الفوتوغرافية في منطقة دبي مارينا، وتظهر فيها ناطحات سحاب، وطريقة تقسيم الطرقات والشوارع، بالإضافة إلى جزء من مرسى دبي الذي تتواجد فيه اليخوت والقوارب.

ويشرح مكرزل أن أهم شيء عند التقاط الصور الجوية بطائرات دون طيار، هو الانتباه جيداً إلى تركيبة الصورة والإضاءة في لحظة التقاطها، إذ أن هذه العوامل تؤثر على وضوح الصورة وجودتها.

تعرّفوا إلى بعض أعمال المصور بشير مكرزل الفوتوغرافية في معرض الصور أعلاه: