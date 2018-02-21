عارضة الأزياء كلوديا شيفر تستذكر رحلتها بالموضة على مدى 30 عاماً

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) --كلمة "أيقوني" تعني وصف شخص أو شيء يُعتبر بمثابة رمز لفكرة أو عصر، أو زمن معين. تبحث عارضة الأزياء كلوديا شيفر هذا المعنى بالنسبة إليها، بالنظر لعملها في الموضة على مدى 30 عاماً.