ستايل

عارضة الأزياء كلوديا شيفر تستذكر رحلتها بالموضة على مدى 30 عاماً

كلوديا شيفر تستذكر رحلتها بعالم الموضة

ستايل
آخر تحديث الأربعاء, 21 فبراير/شباط 2018; 03:40 (GMT +0400).
أزياءموضة
2:22

ما معنى أن تكون أيقونة بالنسبة لعارضة الأزياء كلوديا شيفر؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) --كلمة "أيقوني" تعني وصف شخص أو شيء يُعتبر بمثابة رمز لفكرة أو عصر، أو زمن معين. تبحث عارضة الأزياء كلوديا شيفر هذا المعنى بالنسبة إليها، بالنظر لعملها في الموضة على مدى 30 عاماً.

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