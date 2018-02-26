دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذه ليست مشاهد من فيلم رعب جديد... إنها لقطات من أحدث عروض دار الأزياء الإيطالي، غوتشي، خلال أسبوع ميلانو للموضة!
ستايل
رؤوس مقطوعة على منصة أزياء بإيطاليا..و"المتهم غوتشي"
رؤوس مقطوعة على منصة أزياء بإيطاليا..
ستايل
آخر تحديث يوم الاثنين, 26 فبراير/شباط 2018; 05:11 (GMT +0400).
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