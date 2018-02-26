ستايل

رؤوس مقطوعة على منصة أزياء بإيطاليا..و"المتهم غوتشي"

رؤوس مقطوعة على منصة أزياء بإيطاليا..

ستايل
آخر تحديث يوم الاثنين, 26 فبراير/شباط 2018; 05:11 (GMT +0400).
أزياءغرائبموضة
1:53

هل تعتمد أحدث صيحات الموضة هذه في إطلالتك القادمة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذه ليست مشاهد من فيلم رعب جديد... إنها لقطات من أحدث عروض دار الأزياء الإيطالي، غوتشي، خلال أسبوع ميلانو للموضة!

أزياءغرائبموضة